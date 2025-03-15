نائب ترامب: غزونا للعراق دمّر أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم

شفق نيوز/ اعترف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قد أدى إلى تدمير "أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم"، محذراً من تكرار الأمر في سوريا وحماية الأقليات هناك.

وقال دي فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن على الإدارة الأمريكية أن "تتذكر مع من تتعامل في سوريا وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية هناك".

وتابع: "ما حدث للأقليات في سوريا مؤخرا يبدو سيئا للغاية ونحاول تحديد مدى سوء الأمر. نحاول معرفة ما إذا كان ما تعرضت له الأقليات في سوريا حادثا محدودا أم إبادة جماعية".

وأضاف: "نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز".

ولفت دي فانس إلى أن واشنطن لن ترسل قوات إلى سوريا لكن هناك الكثير مما يمكن فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات.

وقال: "غزونا للعراق أدى إلى تدمير أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم. لا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية مرة أخرى".