نائب بحريني يُطلع شفق نيوز على تفاصيل "قمة الرياض"

شفق نيوز/ كشف عضو البرلمان البحريني احمد صباح، عن تفاصيل القمة العربية الإسلامية المشتركة المقرر عقدها في الرياض اليوم السبت، وقال إنها ستدعو لإيقاف الحرب في غزة.

وقال صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ستعقدان في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الأزمة في المنطقة والعدوان على قطاع غزة".

وأشار صباح إلى أن "جميع الدول العربية والاسلامية موقفها واحد تجاه فلسطين وستكون توصيات قمة الرياض إيقاف إطلاق النار وإرسال فرق طبية الى قطاع غزة".

ولفت الى ان "مملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي بدءا بإرسال المساعدات الإنسانية الى فلسطين منذ اليوم الأول من الهجوم على قطاع غزة، وأن الحملة مستمرة وبشكل يومي من خلال الطرق المفتوحة لايصالها".

وختم بالقول ، "نحن نعمل على اطلاق مشاريع جديدة لاعادة بناء المستشفيات والمدارس في قطاع غزة لاعطاء جدية واهتمام لأهلنا في قطاع غزة".

وأعلنت الخارجية السعودية في وقت سابق عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض اليوم السبت، بدلً من القمة العربية المقررة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.