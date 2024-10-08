نعيم قاسم: أعجز عن وصف حالنا دون نصر الله واسنادنا لغزة جاء للدفاع عن لبنان

شفق نيوز/ رأى نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، أنه "لولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان خلال شهر".

وقال قاسم في كلمة له اليوم: أعجز عن وصف حالنا دون أميننا (حسن نصر الله) العام الراحل لكننا نستلهم من عنفوانه.

وأضاف أن "هناك ضغوطا علينا حتى نتراجع"، مردفا بالقول: لا نخشى ضغط العدو الصهيوني وحلفائه الغربيين.

كما وصف قاسم "طوفان الأقصى" بأنه "حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال ايضا إن: لبنان كان مستهدفا ونتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، مضيفا أن أمريكا شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في أراضينا وجهاد المجاهدين من حماس والجهاد وكل الشعب الفلسطيني هو عمل مشروع مئة بالمئة.

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله، إلى أن "إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة".

ومضى بالقول إن: جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال، مشدد على أن "حرب العدو علينا لن تمس إرادتنا وتصميمنا على المواجهة".