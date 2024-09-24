نائب الرئيس الايراني: نتحرك نحو عالم أكثر سلاما ومارسنا ضبط النفس بعد اغتيال هنية

شفق نيوز/ اكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف أن بلاده مارست ضبط النفس بعد اغتيال رئيس حركة حماس اسماعيل هنية، مبدياً رغبة إيران بالسلام.

ونقلت وكالة مهر الايرانية للأنباء، عن ظريف الذي يرافق الرئيس بزشكيان حاليا في زيارته الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: قوله إن "من حق إيران، التي مارست ضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران، الرد في أي وقت على هذا العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في الأراضي الإيرانية".

وأضاف ظريف: "الحكومة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب في غزة ونريد أن نتحرك نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا لمواطنينا ولمواطني البلدان الأخرى"، مؤكدا: "نحن لا نسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا".

واستطرد نائب رئيس الجمهورية في الختام قائلا: "لقد أخطأت إدارة ترامب في حساباتها عندما انسحبت من الاتفاق النووي، حيث هذا الوضع ادى الى الخسارة للجميع".