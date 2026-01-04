نائبة مادورو تتولى منصب القائم بأعمال رئيس فنزويلا

شفق نيوز - كاراكاس

أمرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية، بأن تتولى ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس نيكولاس مادورو منصب القائم بأعمال رئيس البلاد في غياب الرئيس الذي تم اعتقاله في وقت مبكر من صباح أمس السبت في عملية نفذتها القوات الأمريكية.

وجاء في حكم المحكمة أن رودريجيز ستتولى "منصب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، من أجل ضمان استمرار الإدارة والدفاع الشامل عن الأمة".

وأضاف الحكم أن المحكمة ستناقش الأمر من أجل "تحديد الإطار القانوني الواجب التطبيق لضمان استمرارية الدولة وإدارة الحكومة والدفاع عن السيادة في مواجهة الغياب القسري لرئيس الجمهورية".