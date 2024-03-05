نائبة عربية بالكنيست: الضغوط الأمريكية على نتنياهو كذبة

شفق نيوز/ قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، يوم الثلاثاء، إن المجتمع الداخلي في إسرائيل لا يزال يؤيد استمرار الحرب على قطاع غزة، حتى أولئك الذين يطالبون بهدنة جزئية من أجل استرداد الأسرى والمختطفين فقط.

وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن مستقبل نتنياهو السياسي، واستمرار الائتلاف الحكومي الهش، مرتبطين باستمرار هذه الحرب، وتحقيق أي صورة نصر، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على ضغوط داخلية في إسرائيل لوقف الحرب، بل على الضغوط الدولية والخارجية.

وأكدت، أن التحركات الأمريكية والأوروبية الأخيرة للضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب غير جدية، واشنطن شريكة في العدوان مع إسرائيل، وكذلك أوروبا، ولا تزال المساعدات العسكرية والمالية تتدفق من واشنطن إلى تل أبيب، معتبرة أن أمريكا يمكنها وقف الحرب وردع نتنياهو في يوم واحد، عبر وقف الدعم السياسي بالفيتو في الأمم المتحدة، والعسكري عبر إرسال المساعدات.