نائبة بلجيكية: إيران تخطط لاختطافي ونقلي إلى طهران

شفق نيوز- بروكسل

كشفت النائبة البلجيكية والناشطة في مجال حقوق المرأة داريا صفائي، يوم الثلاثاء، أن أجهزة الأمن البلجيكية حذرتها من مخطط إيراني لاختطافها ونقلها إلى العاصمة طهران، فيما ربطت تلك المحاولات بسعيها لتصنيف فيلق الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية" في الاتحاد الأوروبي.

وقالت صفائي - المولودة في إيران - على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "اتصلت بي الشرطة والأجهزة الأمنية البلجيكية بشأن وضع مقلق يهدد سلامتي"، موضحة: "تلقوا معلومات خطيرة تفيد بأن النظام الإسلامي في إيران يريد اختطافي ونقلي إلى طهران".

وأضافت النائبة عن حزب التحالف الفلمنكي القومي الجديد: "يخططون للتنفيذ عبر تركيا، ونُصحت بقوة بعدم السفر إليها".

وأضافت صفائي في منشور لها أنها تربط بين خطط الاختطاف ودعوتها لتصنيف فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كـ"منظمة إرهابية" في الاتحاد الأوروبي، حيث نجحت مؤخراً في تمرير قرار بهذا الشأن في البرلمان البلجيكي.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من مصادقة البرلمان البلجيكي على قرار يصنّف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو ما أثار توترًا متزايدًا في العلاقات بين بروكسل وطهران.

وفي منشورات عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وجّهت صفائي رسالة مباشرة إلى النظام الإيراني، جاء فيها: "أنتم اليوم في أضعف حالاتكم. أنا أقاتل من أجل غرب خالٍ من إرهابكم وجرائمكم، ومن أجل حليف حقيقي في المنطقة، وعالم لا مكان فيه لأفكاركم المتطرفة" وفق تعبيرها.

كما دعت إلى تغيير النظام الإيراني، مؤكدة "سننتصر مهما كلّف الأمر".

وسبق أن اعتُقلت داريا صفائي في إيران عام 1999، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها، وتحدّثت عن تجربتها قائلة: "أعرف تمامًا من أنتم، وأعلم أنكم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية..".