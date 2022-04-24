ناقشت القدس والغذاء.. القاهرة تحتضن قمة مصرية أردنية إماراتية

شفق نيوز / أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء الأحد، تفاصيل اللقاء الثلاثي الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة، بين ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر الديوان في بيان له، أن المجتمعين أكدوا العمل من أجل استعادة التهدئة في القدس ووقف التصعيد بأشكاله كافة، وكذلك جرت مناقشة تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل التعاون الإقليمي في أزمات الأمن الغذائي والطاقة".

وكان السيسي، قد استقبل بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين، بمطار القاهرة الدولي، في وقت سابق من يوم الأحد، كلا من ملك الأردن، وولي عهد أبوظبي.