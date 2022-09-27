ناسا تحتفل باختبار تجربتها في دفع مسار كويكب متجه إلى الأرض

شفق نيوز / نجحت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الثلاثاء، في اختبار أول نظام دفاع كوكبي ومحاولة دفع مسار كويكب عبر ارتطام بمركبة الفضاء (دارت) المخصصة لذلك ومحاولة تغيير مساره بعيدا عن كوكب الأرض، فيما احتفل مسؤولو الوكالة بنجاح التجربة.

وقالت وكالة رويترز إن "مركبة الفضاء (دارت) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اصطدمت بنجاح بكويكب بعيد بسرعة تفوق سرعة الصوت في اختبار لأول نظام دفاع كوكبي في العالم، والمصمم لمنع حدوث اصطدام كارثي لنيزك بالأرض".

وظهرت أول محاولة للبشر لتغيير مسار كويكب أو جرم سماوي في بث لناسا على الإنترنت من مركز عمليات المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز في لوريل بولاية ماريلاند وجاءت بعد عشرة أشهر من إطلاق المركبة دارت".

وأظهرت لقطات البث المباشر صوراً التقطتها كاميرا على متن دارت بينما ارتطمت المركبة المصممة على شكل مكعب، ولا يزيد حجمها عن حجم آلة بيع، والمزودة بمصفوفتين مستطيلتين من الألواح الشمسية، بالكويكب دايمورفوس، الذي يعادل تقريباً حجم ملعب كرة قدم، في الساعة 7:14 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2314 بتوقيت غرينتش) على بعد 11 مليون كيلومتر من الأرض".

وكان الهدف من المهمة هو تحديد ما إذا كانت المركبة الفضائية قادرة على تغيير مسار كويكب من خلال القوة الحركية، ودفعه بعيداً عن مساره بما يكفي لإبقاء كوكبنا آمناً، ولن يُعرف ما إذا كانت التجربة قد نجحت أم لا قبل مزيد من المشاهدات للكويكب بواسطة تلسكوب أرضي الشهر المقبل؛ لكن مسؤولي ناسا أشادوا بالنتيجة الفورية للاختبار الذي أجري، قائلين إن المركبة الفضائية حققت هدفها.

من جهتها قالت بام ميلروي نائبة مدير ناسا، وهي رائدة فضاء متقاعدة، بعد دقائق فقط من الاصطدام: "تعمل وكالة ناسا لصالح البشرية، لذلك بالنسبة لنا فإن فعل شيء كهذا يمثل أسمى إنجاز لمهمتنا، عرض تقني… يمكن أن ينقذ موطننا يوماً ما".

وأُطلقت دارت بواسطة صاروخ سبيس إكس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ونفذت معظم المهمة تحت إشراف مديري الرحلات في وكالة ناسا، قبل تسليم التحكم في المركبة إلى نظام ملاحة مستقل على متنها في الساعات الأخيرة من الرحلة، فيما أكد علماء ناسا أن "الاختبار لا يمكن أن يسفر عن تهديد للأرض عن طريق الخطأ".

كما تقدر وكالة ناسا التكلفة الكلية لمشروع دارت عند 330 مليون دولار، وهو أقل بكثير من تكلفة العديد من المهام العلمية الأكثر طموحاً لوكالة الفضاء.