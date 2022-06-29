"نازي" تجاوز عمره المئة عام يواجه 3500 تهمة لجرائم ارتكبها أيام شبابه

شفق نيوز/ أدانت محكمة ألمانية حارسا سابقا لمعسكر اعتقال يبلغ من العمر 101 عام بالمشاركة في ارتكاب آلاف جرائم القتل وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، في أحدث حكم في سلسلة من الملاحقات القضائية للنازيين السابقين في البلاد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ورغم دفعه ببرائته، أدين جوزيف شويتز في أكثر من 3500 تهمة.

واتهم شويتز، بالمشاركة في قتل الآلاف من اليهود والسجناء السياسيين والأقليات الأخرى التي اضطهدها النازيون في مركز اعتقال ساكسنهاوزن بين عامي 1942 و1945.

وقال شويتز طوال محاكمته إنه لا يعرف ما كان يجري في معسكر الاعتقال وقدم روايات متضاربة عن مكان وجوده خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال قاض خلال المحاكمة الثلاثاء: "لقد دعمت عن طيب خاطر هذه الإبادة الجماعية بنشاطك".

ووفقا لدويتشه فيله، فإن شويتز هو أكبر شخص يحاكم في ألمانيا بتهمة التواطؤ مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتقول الصحيفة إن المحاكمة والإدانة يعكسان كيف "يسابق مسؤولو إنفاذ القانون الزمن لإغلاق القضايا للناجين المسنين من الهولوكوست وعائلاتهم، مع وفاة العديد من النازيين وضحاياهم في سن الشيخوخة".

ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم في ساكسنهاوزن، وهو معسكر للعمل القسري والقتل لليهود وأسرى الحرب السوفييت وغيرهم من الأقليات المضطهدة بإطلاق النار وحرقهم في غرف الغاز.

وقد حررت القوات السوفييتية المعسكر في أبريل/ نيسان 1945.