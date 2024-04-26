ناجية من "الهولوكوست" تطالب بوقف التمويل الأمريكي لإسرائيل

شفق نيوز/ أعربت الناشطة اليهودية الأمريكية ماريون إنغرام، الناجية من الهولوكوست، عن دعمها لأهالي غزة من خلال مشاركتها في تظاهرة بجامعة جورج واشنطن في أمريكا، مطالبة بلادها بوقف التمويل لإسرائيل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية حديث الناشطة إنغرام التي وصفت الطلاب الذين يحتجون على إسرائيل في الجامعات الأمريكية بأنهم "أبطال".

وقالت: "أنا نجوت من الهولوكوست. أنا هنا لأحتج على المذبحة في غزة"، مضيفة "أريد من أمريكا أن توقف تمويل هذه المذبحة، أريد من إسرائيل أن تكف عن قصف جيرانها".

وأردفت: "أهم مطالبي هي وقف المجازر التي يتعرض لها المدنيون في غزة"، معربة عن تقديرها للطلاب والمعلمين الذين اجتمعوا في ساحات الجامعات للتظاهر.

وأشارت إلى أن "هذه الحشود ستعلن صوتها للعالم"، منتقدة بشدة الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأمريكية المؤيدة لها.

وأوضحت "قتل أكثر من 34 ألف شخص، 15 ألف منهم أطفال، هذا ليس دفاعاً عن النفس"، مشددة على أن "لكل فلسطيني الحق في الحياة كأي إسرائيل".

وانضم إلى التظاهرات طلاب يهود أمريكيون وآخرون من أصول وديانات مختلفة، إضافة إلى ناجين من المحرقة منهم ماريون إنغرام.

في 18 أبريل/ نيسان الجاري بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.