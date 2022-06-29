"ناتو" يبلغ الرئيس الأوكراني بالاستعداد لحرب طويلة

شفق نيوز/ حثّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، أوكرانيا على الاستعداد لحرب طويلة مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح صحفي، على هامش قمة أعمال حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن الصراع يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات، لكن بشروط أوكرانيا.

واستدرك "يجب أن نستعد لحرب طويلة، وهذه هي إشارتنا إلى الرئيس زيلينسكي"، دون أن يجيب على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا سيكون بإمكانها الانضمام إلى الناتو بعد ذلك.

وانطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، والتي من المقرر أن تستمر حتى غد الخميس.