سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"ناتو" يبلغ الرئيس الأوكراني بالاستعداد لحرب طويلة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-29T14:08:26+0000
"ناتو" يبلغ الرئيس الأوكراني بالاستعداد لحرب طويلة

شفق نيوز/ حثّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، أوكرانيا على الاستعداد لحرب طويلة مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح صحفي، على هامش قمة أعمال حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن الصراع يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات، لكن بشروط أوكرانيا.

واستدرك "يجب أن نستعد لحرب طويلة، وهذه هي إشارتنا إلى الرئيس زيلينسكي"، دون أن يجيب على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا سيكون بإمكانها الانضمام إلى الناتو بعد ذلك.

وانطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي، والتي من المقرر أن تستمر حتى غد الخميس.

related

الولايات المتحدة تكشف عن استراتيجية جديدة لـ"الناتو": هذا ما يخص روسيا

Date: 2022-05-15 15:49:08
الولايات المتحدة تكشف عن استراتيجية جديدة لـ"الناتو": هذا ما يخص روسيا

بريطانيا تحذر روسيا من استمرارها بغزو اوكرانيا: سيكون صراعكم مع "الناتو"

Date: 2022-02-27 12:29:12
بريطانيا تحذر روسيا من استمرارها بغزو اوكرانيا: سيكون صراعكم مع "الناتو"

بعد ساعات من إعلان فنلندا.. السويد تقرر الانضمام لحلف الناتو

Date: 2022-05-16 14:05:06
بعد ساعات من إعلان فنلندا.. السويد تقرر الانضمام لحلف الناتو

بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" رداً على تصريحات "عدوانية"

Date: 2022-02-27 13:26:03
بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" رداً على تصريحات "عدوانية"

فنلندا تحت راية الناتو بموافقة البرلمان

Date: 2022-05-17 13:42:03
فنلندا تحت راية الناتو بموافقة البرلمان

بعد تهديد بوتين بـ"النووي".. أوكرانيا تحذر من "كارثة عالمية" والناتو يصف الأمر بـ"الخطير"

Date: 2022-02-27 15:11:19
بعد تهديد بوتين بـ"النووي".. أوكرانيا تحذر من "كارثة عالمية" والناتو يصف الأمر بـ"الخطير"

"ناتو": نحن أمام حرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا

Date: 2022-06-02 19:16:16
"ناتو": نحن أمام حرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا

روسيا عن انتشار الناتو في البحر الأسود: يهدد في المكان الخطأ

Date: 2021-03-26 10:39:33
روسيا عن انتشار الناتو في البحر الأسود: يهدد في المكان الخطأ