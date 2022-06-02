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"ناتو": نحن أمام حرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-02T19:16:16+0000
"ناتو": نحن أمام حرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا

شفق نيوز/ حذر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الخميس، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيمثل حرب استنزاف طويلة المدى.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، إن على الدول الغربية أن تستعد "لحرب استنزاف طويلة المدى في أوكرانيا، وعلينا أن نستعد على المدى البعيد لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف".

ويوم أمس الأربعاء، قال الأمين العام لـ"ناتو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن تنتهي غدا إذا وضعت روسيا حدا لعدوانها".

لكنه استدرك "إننا لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه حتى الآن"، معتبراً أن حرب روسيا على أوكرانيا ستستمر "أشهرا عدة إضافية".

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