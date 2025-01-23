مُنظّر الثورة الإيرانية يحذر من اهتزاز أسس الحكم

شفق نيوز/ شدد آية الله العظمى مكارم الشيرازي على أهمية رضا الناس في تحقيق استقرار الحكومات، محذراً من اهتزاز أسس الحكم.

ومكارم الشيرازي هو مرجع شيعي إيراني، كان له دور فعّال في الثورة الإسلامية الإيرانية، ويعد اليوم من أبرز القيادات الدينية في إيران.

وذكر الشيرازي في مقال له: "أن رضا الناس الذين تُدار عجلات الحياة الاجتماعية بجهودهم وأيديهم، والذين يعملون بجد ولديهم اهتمام عميق ببلدهم، هو العامل الأساسي لضمان استقرار أسس الحكومة، وأن غياب هذا الرضا يؤدي إلى اهتزاز هذه الأسس".

ووفقًا لما نقلته وكالة "جماران" عن وكالة أنباء "الحوزة"، شدد الشيرازي على أن الإسلام هو دين اجتماعي شامل يحتوي على العديد من النظم والتشريعات الاجتماعية، وأكد أن تطبيق هذه التعاليم يتطلب إقامة حكومة دينية.

كما أوضح أن الحُكم يتطلب الالتزام بمبادئ خاصة يجب أن تكون موضع اهتمام صُنّاع السياسات والقادة، متشهداً بسيرة الإمام علي وحكمه الذي قال إنه كان قائماً على الحق والعدل.