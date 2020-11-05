مؤشر جديد لعملية فرز أصوات الانتخابات الامريكية

شفق نيوز/ تستمر عمليات فرز الأصوات لمعرفة الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية بين، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ونشرت شبكة CNN مؤشراً عمن يتقدم في باقي الولايات:

1- أريزونا (11 صوتاً بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 86% من الأصوات (ترامب: 48.1% - بايدن: %50.5)

2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 42.1% - بايدن: 55.4%)

3- فلوريدا (29 صوتاً): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 51.2% - بايدن: 47.8%)

4- جورجيا (16 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 49.7% - بايدن: 49.0%)

5- ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.1% - بايدن 44.9%)

6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.0% - بايدن: 50.4%)

7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 45.4% – بايدن: 52.5%)

8- نيفادا (6 أصوات): فرز 86% من الأصوات، (ترامب: 48.7%- بايدن: 49.3%)

9- نيوهامشير (4 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 45.5% – بايدن: 52.6%)

10- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 50.1% - بايدن 48.7%)

11- أوهايو (18 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.3% - بايدن 45.2%)

12- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرز 89% من الأصوات (ترامب: 50.7% - بايدن: 48.1%)

13- تكساس (38 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 52.2% - بايدن: 46.3%)

14- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 44.6% - بايدن: 53.8%)

15- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.8% - بايدن: 49.4%)







