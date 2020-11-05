مؤشر جديد لعملية فرز أصوات الانتخابات الامريكية

شفق نيوز/ تستمر عمليات فرز الأصوات لمعرفة الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية بين، دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.
ونشرت شبكة CNN مؤشراً عمن يتقدم في باقي الولايات:
1- أريزونا (11 صوتاً بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 86% من الأصوات (ترامب: 48.1% - بايدن: %50.5)
2- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 42.1% - بايدن: 55.4%)
3- فلوريدا (29 صوتاً): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 51.2% - بايدن: 47.8%)
4- جورجيا (16 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 49.7% - بايدن: 49.0%)
5- ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.1% - بايدن 44.9%)
6- ميتشغان (16 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.0% - بايدن: 50.4%)
7- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 45.4% – بايدن: 52.5%)
8- نيفادا (6 أصوات): فرز 86% من الأصوات، (ترامب: 48.7%- بايدن: 49.3%)
9- نيوهامشير (4 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 45.5% – بايدن: 52.6%)
10- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترامب: 50.1% - بايدن 48.7%)
11- أوهايو (18 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترامب: 53.3% - بايدن 45.2%)
12- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرز 89% من الأصوات (ترامب: 50.7% - بايدن: 48.1%)
13- تكساس (38 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترامب: 52.2% - بايدن: 46.3%)
14- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 44.6% - بايدن: 53.8%)
15- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 99% من الأصوات (ترامب: 48.8% - بايدن: 49.4%)