"مؤشر البيتزا” يرصد قفزة كبيرة في الطلبات تزامناً مع ضربة محتملة لإيران

شفق نيوز- واشنطن

سجلت خدمة تُعرف باسم "Pentagon Pizza Index" ارتفاعاً حاداً في نشاط طلبات البيتزا قرب مبنى البنتاغون، واعتبر ذلك مؤشراً غير مباشر على ازدياد وتيرة العمل داخل المؤسسات العسكرية الأميركية قبيل عملية محتملة.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن المؤشر ارتفع بنحو 1000 بالمئة قبل تداول تقارير عن ضربة جوية محتملة تستهدف إيران، كما حدث في الثالث من الشهر الجاري، وهو يوم اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو خلال عملية عسكرية أميركية مفاجئة.

ويستند ما يُعرف بـ"نظرية بيتزا البنتاغون" إلى ملاحظة غير رسمية مفادها أن ارتفاع طلبات الوجبات السريعة قرب مبان حكومية أميركية، مثل البنتاغون ومقر وكالة الاستخبارات والبيت الأبيض، قد يتزامن أحياناً مع ليالٍ تشهد اجتماعات ممتدة وأزمات دولية أو عمليات عسكرية.

لكن هذه الفكرة تبقى محل تشكك واسع، كما سبق لمسؤولين في البنتاغون أن قللوا من قيمة الربط بين "مؤشر البيتزا" والأحداث العسكرية، مشيرين إلى توافر خيارات طعام داخل المبنى وأن التوقيتات المتداولة لا تتطابق بالضرورة مع الوقائع.

وتصف مواقع متابعة المؤشر أدواته بأنها تعتمد على بيانات علنية من خرائط غوغل و"مؤشرات الازدحام" حول مطاعم قريبة.

ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه ترمب إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد إيران رداً على مقتل متظاهرين، وفقاً لموقع أكسيوس، الذي نقل عن مسؤول في البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول يوم الاثنين أن ترمب يميل إلى تفويض توجيه ضربة لمعاقبة النظام الإيراني، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

كما تبحث الإدارة الأمريكية حلولاً دبلوماسية محتملة، حيث اقترح مسؤولون إيرانيون إجراء مفاوضات، بحسب المصدر نفسه.