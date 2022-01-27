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مؤشرة خطراً لهجمات صاروخية.. أمريكا تحث على إعادة النظر في السفر إلى الإمارات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-27T15:45:02+0000
مؤشرة خطراً لهجمات صاروخية.. أمريكا تحث على إعادة النظر في السفر إلى الإمارات

شفق نيوز/ حثت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، الأمريكيين على تجنب السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف من فيروس كورونا، فضلا عن التهديدات بشن مزيد من الهجمات.

وقالت الخارجية، "تواصل الوزارة إبلاغ المسافرين بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب COVID-19، وإعادة النظر في السفر بسبب خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار".

وأكدت أنه لا يزال احتمال وقوع هجمات تمس المواطنين والمصالح الأمريكية في الخليج وشبه الجزيرة العربية مصدر قلق مستمر وخطر.

وبعد نحو أسبوع على الهجوم ضد أبو ظبي، أعلنت الإمارات يوم الاثنين اعتراض صاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون اليمنيون، فيما أكدت الرياض الأحد إصابة شخصين إثر سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على جازان الواقعة جنوب المملكة.

ومن جهتهم تبنى الحوثيون هذه الهجمات متحدثين عن تنفيذ عملية عسكرية "واسعة" استهدفت "العمقين السعودي والإماراتي".

 

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