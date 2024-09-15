"أم زينب السوداني".. اغتيال قيادية "عراقية" بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، باغتيال قيادية في الحرس الثوري الإيراني، عراقية الجنسية، على يد مسلحين مجهولين في مدينة دير الزور السورية.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قيادية في الحرس الثوري الإيراني من الجنسية العراقية تدعى (رقية كاظم السوداني) وتُكنّى بـ(أم زينب)، تم اغتيالها على يد مسلحين مجهولين في مدينة دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حيث عُثر على جثتها مرمية وعليها آثار طلقات نارية داخل أحد الأبنية المهجورة في حي الموظفين في المدينة".

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "القيادية أقامت لفترة طويلة في دمشق قبل قدومها إلى مدينة البوكمال ومشاركتها في إنشاء وتجهيز ما يعرف بـ(مكتب الأصدقاء)، ثم انتقلت إلى مدينة الميادين، وأخيراً إلى مدينة دير الزور".

وأضاف "تُعرف السوداني بالولاء الكبير لإيران والحرس الثوري الإيراني وخدمتها المصالح الإيرانية في المدينة، حيث تتهم بضلوعها في تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال، بالإضافة لعملها في استقطاب الأطفال والنساء لصالح المركز الثقافي الإيراني، ومقربة بشكل كبير من عدة قيادات عسكرية بينهم إيرانيين".

وأشار المرصد إلى أن "المراكز الثقافية الإيرانية تركز بشكل رئيسي على الأطفال السوريين، من بوابة تقديم دورات تعليمية مجانية للأطفال دون سن الثامنة عشر لاسيما شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، مستغلة الوضع المعيشي الكارثي والفقر المدقع في مناطق نفوذ النظام، وعدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف الدورات التعليمية، فضلاً عن تقديم مستلزمات مدرسية للأطفال واستقدامهم للمراكز لحضور فعاليات".

وأضاف "كما تقوم المراكز الثقافية الإيرانية بإجراء دورات للنساء والرجال والشباب بشكل دوري، كدورات تعليم الخياطة وتعليم الحلاقة الرجالية والنسائية ودورات طبية أيضاً وغير ذلك من مهن، مع تقديم وعود للمتقدمين بتقديم سلات غذائية لهم عند الانتهاء من الدورة بالإضافة لإيجاد عمل لهم ضمن النقاط الطبية وأماكن العمل التابعة للميليشيات الإيراني براتب جيد، وخلال الدورة تقوم تلك المراكز بمحاولة استقطابهم.

وبين المرصد أن المراكز الثقافية الإيرانية تتواجد في محافظة دير الزور في أربع مناطق رئيسية، هي:

المركز الثقافي في مدينة البوكمال ويقع في الجهة الجنوبية للساحة العامة وسط مدينة البوكمال بالقرب من بناء النفوس والأحوال الاجتماعية سابقاً.

المركز الثقافي في مدينة دير الزور، ويقع في حي القصور بجانب مسجد الفتح مقابل مدرسة البلدية، كما يوجد فرع آخر للمركز الثقافي ضمن مدينة دير الزور ويتواجد في حي الضاحية بالقسم الغربي من المدينة.

المركز الثقافي في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ويقع في شارع الكورنيش بالقرب من أبراج البريد في المدينة.

المركز الثقافي في بلدة حطلة شمال دير الزور، ويقع بالقرب من مبنى البلدية في البلدة.