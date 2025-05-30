"مُرسل بمهمة خاصة من الله".. ترامب يثير الجدل بمنشور "غامض"

شفق نيوز/ أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور "غامض" ادعى فيه أنه "مُرسل بمهمة خاصة من الله".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" منشوراً قال فيه إنه "مُرسل بمهمة من الله ولا شيء يمكن أن يوقف ما سيحدث"، مع صورة له وسط شوارع إحدى المدن.

وعلى الرغم من أن هكذا منشورات ليست بالجديدة على ترامب، إلا أنه فتح الباب أمام تفسيرات متضاربة بين مؤيديه ومعارضيه، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى خطاب ديني مثير للجدل. ففي السابق، نشر صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي له مرتدياً زياً بابوياً بعد وفاة البابا فرنسيس، مرفقة بتعليق ساخر.

كما تزامنت تصريحاته مع انتخاب أول بابا أمريكي للفاتيكان، مما غذى نظريات المؤامرة حول معرفته المسبقة بالأحداث.

ويبدو المنشور الأخير، برغم غموضه، جزءاً من إستراتيجية ترامب المعتادة لخلق ضجة إعلامية وإبقاء اسمه في دائرة الضوء، حيث يترك عباراته مفتوحة للتأويل بين الجدية والمزاح، مما يضمن استمرار النقاش حول شخصيته وسياساته.