مؤتمر القاهرة.. ملك الأردن يشدد على "وقف القتال" والسيسي يسعى "لإحياء السلام"

شفق نيوز / أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، بالعمل خلال قمة "القاهرة للسلام" المنعقدة حالياً، على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام في فلسطين، فيما اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حملة القصف الشرسة على غزة "جريمة حرب"، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.

ودعا السيسي، خلال افتتاح القمة، إلى "توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة"، وذلك بالتزامن مع عمليات القصف الإسرائيلي الذي يتعرض القطاع منذ أسبوعين.

وأضاف أن "العالم كله يترقب موقفنا اليوم"، مشيرا إلى أن "مصر تدين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يشاهد 2.5 مليون فلسطيني يعانون في قطاع غزة".

من جانبه، ذكر العاهل الأردني، أن "حصار غزة وقتل وتجويع أهلها يتم أمام صمت دولي، وآن الأوان لوقف القتال وحماية المدنيين وإيصال المساعدات بشكل مستدام".

وأضاف أن "تهجير سكان غزة يعد جريمة حرب ويشكل خطا أحمر بالنسبة لنا.. سفك الدماء هو ثمن الفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكدا "تغضبنا أعمال العنف التي استهدفت المدنيين في غزة والضفة الغربية وإسرائيل".

وتابع ملك الأردن: "على قادة إسرائيل أن يدركوا أن الحلول العسكرية لن تجدي نفعاً، وأن سياسة التطرف ستجلب المزيد من التطرف والعنف"، مؤكداً أن "السبيل الوحيد لمستقبل آمن في الشرق الأوسط يبدأ بالإيمان بأن حياة الناس متساوية الأهمية والعمل وفق مبدأ الدولتين".

وأكد العاهل الأردني، أن "رسالتنا للإسرائيليين أننا نريد السلام والأمن لكم وللفلسطينيين".

وانطلقت، في وقت سابق من اليوم السبت، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في مصر، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.