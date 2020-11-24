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مئات يغادرون مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-24T16:19:58+0000
مئات يغادرون مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

شفق نيوز/ غادر مئات الأشخاص السوريين صباح يوم الاثنين مخيم الهول شمال شرقي سوريا، والذي يضم عائلات مسلحي تنظيم داعش، وفق مصدر مسؤول في المخيم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "دفعة سادسة من النازحين السوريين غادرت مخيم الهول، وتتألف من 90 عائلة سورية تضم 354 شخصاً من أهالي مدينة دير الزور وريفها" شمال شرقي سوريا.

وأضاف أن خروج هذه الدفعة تأتي وفق آلية جديدة تتبعها الإدارة الذاتية مؤخراً تضمن خروجاً طوعياً للنازحين السوريين من المخيم.

وكانت الإدارة الذاتية تعتمد سابقاً في عملية اخراج السوريين من المخيم على مطالبات وكفالات من وجهاء وشيوخ العشائر.

وأصدرت الإدارة الذاتية الكوردية لشمالي وشرقي سوريا في  10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قراراً يقضي بإخراج العوائل السورية النازحة والمقيمة في مخيم الهول الراغبين بالخروج من المخيم والعودة إلى مناطقهم.

واخرجت الإدارة الذاتية أكثر من 515 شخصاً في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في أكبر دفعة بين سابقاتها.

وجرى اخراج ما لا يقل عن 1000 شخص من المخيم على مدى الأسابيع الثمانية الماضية من المواطنين السوريين. كما أعيد ما لا يقل عن 18 طفلا يحملون جنسيات أجنبية إلى أوطانهم منها روسيا وكندا والمملكة المتحدة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن المخيم يضم نحو 64.619 شخصا في تاريخ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 48 في المئة منهم عراقيون (30.824)، 37 في المئة سوريون (24.325)، و 15 في المئة من جنسيات أخرى (9.462).

ويضم المخيم الكثير من عائلات مقاتلي داعش، وتسود المخاوف بشأن المخيم من أن يكون بؤرة لولادة جيل جديد من المتشددين.

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