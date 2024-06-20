مئات المتظاهرين يغلقون طرقا رئيسية في تل أبيب.. فيديو

شفق نيوز/ أغلق المئات من المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الخميس، طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن المئات من الإسرائيليين ومن بينهم عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أغلقوا منطقة أيالون وهو أحد الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

מפגינים ובהם משפחות חטופים חוסמים את איילון צפונה סמוך למחלף לה גוארדיה@galdjerassi (צילום: מחאת הנשים להחזרת החטופות והחטופים) pic.twitter.com/dKgOrluGd0 — גלצ (@GLZRadio) June 20, 2024

وما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.