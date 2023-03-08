أمين عام الناتو يحذر: باخموت قد تسقط في الأيام المقبلة

شفق نيوز/ حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، من سقوط مدينة "باخموت" شرقي أوكرانيا "في الأيام المقبلة" بعد أشهر من المعارك الشرسة فيها.

وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في ستوكهولم "لا يمكننا استبعاد احتمال سقوط باخموت في الأيام المقبلة".

وكان مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، قال، اليوم الأربعاء، إن المجموعة الروسية سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت.

وأضاف في تسجيل صوتي على منصة التراسل تلغرام "وحدات من شركة فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على الجزء الشرقي من باخموت".

وأردف يفغيني بريغوجين "كل شيء شرقي نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر بالكامل"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعني السيطرة على الجزء الشرقي من باخموت أن القوات الروسية وقوات فاغنر تسيطر على ما نسبته 55 في المئة من المدينة، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الجزء الغربي منها.

ونشر نشطاء فيديو قيل إنه لزعيم مجموعة فاغنر وهو قرب نصب الدبابة في مدينة باخموت.

وفي وقت لاحق، أشار نشطاء متابعون للتطورات في باخموت إلى أن قوات فاغنر اقتحمت الجزء الجنوبي من المدينة وسيطرت على أجزاء مهمة من شارعي غوغوليا وسادوفا، بينما اقتحمت قوات أخرى الجزء الشمالي من المدينة وسيطرت على حي إلينوفكا.

واليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 485 جنديا أوكرانيا على كافة المحاور.