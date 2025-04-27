ميناء "رجائي".. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40 قتيلاً و1241 جريحاً

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد إلى 40 شخصاً.

وقال محافظ هرمزكان، محمد عاشوري، للتلفزيون الرسمي الإيراني: "حتى الآن، توفي 40 شخصاً بسبب الإصابات التي أصيبوا بها نتيجة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي".

وبحسب آخر البيانات، ارتفع عدد الإصابات إلى 1241 شخصاً.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أشار في وقت سابق، إلى "حشد الطاقات الوطنية والإقليمية كافة للسيطرة على الأزمة"، لافتاً إلى أنه "تم إرسال فرق إطفاء متخصصة من مختلف المحافظات وطهران وطائرات خاصة لمكافحة الحرائق والإطفاء وأسطول جوي إلى مكان الحادث لنقل المصابين".

وأوضح أن النيران انتشرت داخل الحاويات بشكل سريع بسبب الرياح القوية، مضيفاً أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة، من بينها إنشاء ساتر ترابي ووضع حاويات فارغة حول مكان الحادث، لمنع انتشار الحريق بشكل أكبر".

يذكر أنه يوم أمس السبت، وقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء "الشهيد رجائي"، ما تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن دوي الانفجار سمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومتراً إلى الجنوب من بندر عباس.