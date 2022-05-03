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ميلي محذراً: جيش الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-03T18:49:17+0000
ميلي محذراً: جيش الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد"

شفق نيوز/ حذر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، من تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا، مؤكدا أن جيش الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد". 

وقال ميلي، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، لإقرار ميزانية الدفاع الأميركي، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا "يهدد الأمن العالمي".

وأشار إلى أنه "نشهد في أوكرانيا أكبر مأساة بسبب العدوان الروسي"، مضيفا أن "الجيش الأميركي مستعد لحفظ أمن القارة الأوروبية".

وشدد الجنرال الأميركي على أنه "لا يوجد مكان للمرتبة الثانية في المنافسة الاستراتيجية بين الجيش الأميركي والخصوم".

وكانت الولايات المتحدة أكدت أنها ليست بصدد الخوض في نزاع مباشر مع روسيا في أوكرانيا، إلا أنها تعهدت بتوفير مساعدات مالية وعسكرية لكييف.

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