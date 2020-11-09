ميلانيا تقف إلى جانب ترامب وتطالب بإعادة فرز الاصوات

شفق نيوز/

بعد أكثر من 24 ساعة على إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وخسارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أدلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الأحد، بأول تصريح لها.

وفي تغريدة على موقع تويتر قالت ميلانيا إن: "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة. وكل صوت قانوني غير قانوني يجب أن يعد".

وأضافت السيدة الأولى في الولايات المتحدة: "علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم على ضرورة التدقيق في الأصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.

وفاز بايدن في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء وأعلنت نتائجها مساء أمس السبت، بـ 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، بينما حصل الرئيس والمرشح الجمهوري على 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

https://twitter.com/FLOTUS/status/1325509832594616328