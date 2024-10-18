ميقاتي ينتقد تصريحات رئيس البرلمان الإيراني ويعدها "تدخلاً فاضحاً" بالشأن اللبناني

شفق نيوز/ وصف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الجمعة، حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بأنه "تدخل فاضح" في الشأن اللبناني، موعزاً إلى وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن ميقاتي قوله "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علماً أننا كنا أبلغنا وير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيراً بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصاً وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".

وفي السياق، طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث قاليباف، مشدداً على أن إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني الموقف اللبناني في هذا الصدد.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن في مقابلة حصرية مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب من البلاد، وهو شرط أساسي لعودة السلام.