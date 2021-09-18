ميقاتي يكشف سبب اختياره أعضاء من "حزب الله" في الحكومة اللبنانية

شفق نيوز / نفى رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، يوم السبت، إجباره على اختيار وزيرين في حكومته على صلة بـ"حزب الله"، فيما كشف عن سبب اختيارهما ضمن كابينته الوزارية.

وأرجع ميقاتي، خلال مقابلة تلفزيونية، سبب اختياره لهما إلى أنه "براغماتي للغاية"، داعيا في الوقت نفسه إلى "وضع السياسة جانبًا لإنقاذ لبنان".

وقال رئيس الوزراء اللبناني، إن "لبنان يعيش فترة انتقالية نحو التغيير"، مشددًا على الحاجة لمحاولة وقف ما وصفه بـ"السقوط الحر ومحاولة إنقاذ لبنان".

وأضاف: "حزب الله كحزب سياسي موجود في لبنان، لذا من غير الممكن تجاوز هذا الحزب".