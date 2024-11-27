ميقاتي يعلن التزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 عبر انتشار الجيش والقوى الأمنية جنوبي نهر الليطاني

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، التزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 عبر انتشار الجيش والقوى الأمنية جنوبي نهر الليطاني.

وقال ميقاتي في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، "نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب".

وطالب ميقاتي، بـ"التزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها".

وتابع، "نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا".

وقال، رئيس الوزراء اللبناني، "نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات".

وأكد على على "المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".