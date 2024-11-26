ميقاتي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ رحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي باتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية في "تعزيز حضور" الجيش اللبناني في الجنوب، معقل حزب الله.

وشكر ميقاتي في اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعم واشنطن للبنان والمساعي التي قام بها المبعوث آموس هوكستين.

واعتبر أن الإعلان عن وقف إطلاق نار بين "حزب الله" وإسرائيل هو "خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان".

وقال في بيان إن "هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو يعتبر خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين إلى قرارهم ومدنهم"، مجددا "تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وأعلن جو بايدن موافقة لبنان وإسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ منذ العاشرة صباح يوم الغد الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وأكد أن الاتفاق سيُنفذ "بشكل كامل" ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان.

وأضاف بايدن أنه إذا خرق "حزب الله" الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.