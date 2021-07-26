الرئيس اللبناني يصدر مرسوماً بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين، مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصر الأخير على الأصوات النيابية اللازمة في الاستشارات النيابية الملزمة.

وحصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان.

وترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت كتلة تيار "المستقبل" النيابية في لبنان، تسمية نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الأسبق ورجل الأعمال اللبناني، لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

كما أعلنت أيضا الكتل النيابية التابعة لـ"حزب الله" و"المردة" و"التقدمي الاشتراكي"، عبر مؤتمر صحافي مشترك تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بدوره أعلن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري، دعمه لتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انطلاق المشاورات النيابية برئاسة الرئيس ميشال عون حول تسمية الشخصية المخولة بتشكيل الحكومة.

وقال الحريري عبر صفحته على "تويتر"، "سميت الرئيس نجيب ميقاتي بناءً للمسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، ولا يجب التوقف عند الصغائر، فالبلد بحاجة إلى حكومة"، وفق تعبيره.