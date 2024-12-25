ميقاتي يتعهد بحسم ملف اللبنانيين في العراق خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، بمعالجة مشكلة عودة النازحين اللبنانيين في العراق خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

وجاء في بيان لمكتب النائب في البرلمان اللبناني، ايهاب حمادة، أن "النواب قبلان قبلان، وأمين شري، وإيهاب حمادة، التقوا برئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لمتابعة ملف النازحين اللبنانيين في العراق".

وأضاف البيان، أن "الوفد تحدث عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكراً للعراق حكومة وشعباً ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها".

وأشار البيان، إلى أن "ميقاتي تعهد بمعالجة الموضوع خلال الساعات الـ 24 المقبلة لما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا".

وكان العراق قد أعلن عن فتح حدوده الجوي والبري أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على بلادهم.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وصلت أول وجبة من الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد، وفي حينها قال مصدر مطلع في المطار لوكالة شفق نيوز، إن "ما بين 50 إلى 70 جريحاً لبنانياً وصلوا مطار بغداد في الساعة التاسعة من مساء اليوم مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العتبة الحسينية".

وأضاف أنه "تم استلام الجرحى من قبل لجنة تابعة للعتبة الحسينية وجرى نقلهم إلى مستشفيات العتبة"، مؤكداً أن "هناك وجبة أخرى من الجرحى غير معلوم وقت مغادرتهم لبنان ووصلهم إلى العراق".

وبعدها توالت وجبات النازحين اللبنانيين بالتوافد على العراق وتوزعوا بين محافظات النجف وكربلاء وبابل وبغداد وديالى والبصرة ومحافظات أخرى.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في 26 تشرين الثاني 2024، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله" بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى" وفق قوله.