ميزانية سرية استعداداً لهجوم اسرائيلي ضد إيران

شفق نيوز/ صادقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها حوالي 9 مليار شيكل (حوالي 2.9 مليار دولار)، وذلك في إطار بنود سرية تهدف للاستعداد لعمل عسكري ضد إيران، وفق صحيفة ”يسرائيل هيوم“.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ”الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطط طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران كملاذ أخير إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”تقرر تحول الميزانية لوزارة الدفاع الإسرائيلي في إطار تحويلة سرية، على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الأمن“.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن ”هذه الإضافة تقررت خلال الأسابيع الأخيرة، لذلك لم تُشمل في الميزانية العامة“.

يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران.