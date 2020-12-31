أمير قطر يتسلم رسالة من عاهل السعودية

شفق نيوز/ وجه العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، دعوة برسالة إلى أمير قطر، تميم بن حمد، دعاه فيها إلى لحضور اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "أمير قطر تسلم الرسالة خلاله استقباله في الديوان الأميري بقصر الدوحة اليوم الخميس الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية".

ونقلت الوكالة السعودية على لسان الأمين العام لمجلس التعاون، أن "المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".