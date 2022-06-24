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أمير قطر إلى القاهرة لإذابة جليد 7 سنوات من القطيعة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-24T13:27:37+0000
أمير قطر إلى القاهرة لإذابة جليد 7 سنوات من القطيعة

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، توجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى منذ توصل مصر ودول خليجية إلى اتفاق لإنهاء مقاطعة دامت 7 سنوات بعد اتهام الدوحة بدعم "الإرهاب".

وقال موقع الديوان الأميري على الإنترنت، إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر، عصر اليوم، مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة، متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مبيناً ان وفداً رسمياً يرافق أمير قطر في زيارته للقاهرة".

وكان الشيخ تميم بن حمد التقى بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت في العراق العام الماضي، فيما تأتي زيارته بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

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