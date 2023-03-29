أمير عبد اللهيان: إيران ترفض أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاربعاء، ان بلاده ترحب بأية مبادرة تحل مشاكل المنطقة الاقليمية وتدعم التحركات الصينية في هذا الإطار، مشددا على رفض أي محاولة لإجراء تغييرات جيوسياسية في المنطقة.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، ان "المحادثات كانت مثمرة وتطرقنا إلى المسائل السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية وغيرها".

وبشأن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، رأى عبد اللهيان ان "تسليح اوكرانيا من قبل الغرب بالأسلحة المتطوّرة من شأنه تعقيد الأوضاع في المنطقة".

واضاف "نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام ونرحب بالمحادثات الجارية المتعلقة بالأزمة في اليمن"، مشيرا الى ان "تحسين العلاقات مع جيراننا جزء من عقيدتنا وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه".

وتابع ان "تعجيل العلاقات بين السعودية وإيران يحتاج إلى بعض الوقت وما تزال هناك مشاكل ولكنها لا تعدّ عوائق لتقدم المباحثات"، مضيفا "سيتم عقد اجتماع بين سوريا وإيران وتركيا وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".

واشار عبد اللهيان الى انه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا، وان هناك بطبيعة الحال اختلافات في الاراء، لكنها لا تحول دون عودة العلاقات الثنائية واعادة فتح سفارتي البلدين.

واكد عبد اللهيان رفض طهران للتغييرات الجيوسياسية في المنطقة تحت أي تبرير، داعيا الأطراف المختلفة إلى الحوار السياسي في هذا الصدد.