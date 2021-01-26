ميركل تحذر من انفجار "برميل بارود" كورونا

شفق نيوز/ حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء، من خروج الأمور عن السيطرة بشأن تفشي فيروس كورونا، مطالبة بإجراءات أكثر صرامة وتخفيف حركة النقل، فيما وصفت الوضع في ظل طفرات الفيروس بأنه أشبه بالعيش "على برميل بارود".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن ميركل انتقدت بوضوح إدارة أزمة وباء كورونا، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات الألمانية.

وقالت ميركل "الأمور تفلت من بين أيدينا. يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وإلا فإننا سنعود إلى ما كنا عليه في غضون 14 يوما".

وانتقدت المستشارة اللمانية سفر الكثير من الألمان إلى الخارج، مشيرة إلى أنه في فترة عطلات عيد الميلاد كان يسافر يوميا 50 ألف ألماني إلى جزر الكناري وجزر المالديف.

وتساءلت "لماذا لا يمكننا حظر هذه السفريات؟"، مضيفة أنه يتعين "تخفيف حركة النقل الجوي على نحو يحول دون وصول الأفراد إلى أي مكان"، مؤكدة أن ألمانيا بحاجة إلى نظام حدودي أكثر صرامة.

وفيما يتعلق بطفرات الفيروس، وصفت ميركل الأمر بأنه أشبه بالعيش "على برميل بارود"، مشيرة إلى أن إعادة فتح المتاجر والمطاعم في منتصف شباط المقبل "غير مؤكد".

وأوضحت أنه في حالة إعادة الفتح فلا بد أن يكون الترتيب على النحو التالي: مراكز الرعاية النهارية والمدارس أولا، ثم المتاجر، ثم المطاعم.

يذكر أن ميركل وقادة حكومات الولايات قرروا الأسبوع الماضي، من بين أمور أخرى، تمديد الإغلاق حتى 14 شباط المقبل، بسبب العواقب المحتملة لطفرة كورونا التي تنطوي على مخاطر سرعة تفشي العدوى.