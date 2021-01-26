سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ميركل تحذر من انفجار "برميل بارود" كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-26T14:15:16+0000
ميركل تحذر من انفجار "برميل بارود" كورونا

شفق نيوز/ حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء، من خروج الأمور عن السيطرة بشأن تفشي فيروس كورونا، مطالبة بإجراءات أكثر صرامة وتخفيف حركة النقل، فيما وصفت الوضع في ظل طفرات الفيروس بأنه أشبه بالعيش "على برميل بارود".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن ميركل انتقدت بوضوح إدارة أزمة وباء كورونا، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات الألمانية.

وقالت ميركل "الأمور تفلت من بين أيدينا. يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وإلا فإننا سنعود إلى ما كنا عليه في غضون 14 يوما".

وانتقدت المستشارة اللمانية سفر الكثير من الألمان إلى الخارج، مشيرة إلى أنه في فترة عطلات عيد الميلاد كان يسافر يوميا 50 ألف ألماني إلى جزر الكناري وجزر المالديف.

وتساءلت "لماذا لا يمكننا حظر هذه السفريات؟"، مضيفة أنه يتعين "تخفيف حركة النقل الجوي على نحو يحول دون وصول الأفراد إلى أي مكان"، مؤكدة أن ألمانيا بحاجة إلى نظام حدودي أكثر صرامة.

وفيما يتعلق بطفرات الفيروس، وصفت ميركل الأمر بأنه أشبه بالعيش "على برميل بارود"، مشيرة إلى أن إعادة فتح المتاجر والمطاعم في منتصف شباط المقبل "غير مؤكد".

وأوضحت أنه في حالة إعادة الفتح فلا بد أن يكون الترتيب على النحو التالي: مراكز الرعاية النهارية والمدارس أولا، ثم المتاجر، ثم المطاعم.

يذكر أن ميركل وقادة حكومات الولايات قرروا الأسبوع الماضي، من بين أمور أخرى، تمديد الإغلاق حتى 14 شباط المقبل، بسبب العواقب المحتملة لطفرة كورونا التي تنطوي على مخاطر سرعة تفشي العدوى.

related

المانيا تسجل 147 حالة وفاة بكورونا والصين تعلن عن اصابة واحدة

Date: 2020-05-09 07:43:38
المانيا تسجل 147 حالة وفاة بكورونا والصين تعلن عن اصابة واحدة

المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

Date: 2020-11-15 05:18:43
المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

طبيب ألماني يعترف بقتل مريضين بكورونا

Date: 2020-11-20 19:12:43
طبيب ألماني يعترف بقتل مريضين بكورونا

المانيا تعلن نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا

Date: 2020-03-23 17:56:41
المانيا تعلن نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا

المانيا تسجل 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-04-06 08:17:42
المانيا تسجل 4800 اصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا ألمانيا.. الإصابات تتجاوز 137 ألفا والوفيات تسجل 4110

Date: 2020-04-18 10:35:52
كورونا ألمانيا.. الإصابات تتجاوز 137 ألفا والوفيات تسجل 4110

دراسة صادمة: سلبية الفحص لا تعني عدم الاصابة بكورونا

Date: 2020-06-17 22:55:57
دراسة صادمة: سلبية الفحص لا تعني عدم الاصابة بكورونا

متجاوزة الصين.. إيطاليا تتحول لأكبر "مقبرة كورونا" بالعالم

Date: 2020-03-20 06:51:25
متجاوزة الصين.. إيطاليا تتحول لأكبر "مقبرة كورونا" بالعالم