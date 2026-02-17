أميركا.. 5 إصابات بانفجار داخل كنيسة في نيويورك (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أفادت السلطات الأميركية، يوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص إثر وقوع انفجار في كنيسة بشمال ولاية نيويورك.

وتحقق الشرطة في سبب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 10:30 صباحاً في كنيسة "زمالة الحياة الوفيرة" في منطقة ريفية على بعد نحو 50 ميلاً (80) كيلومتراً شمال شرق سيراكيوز.

وتم نقل خمسة أشخاص إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، اثنان منهما في حالة حرجة، وأحدهما رجل الإطفاء الذي توجه إلى مكان الحادث أثناء استجابته لبلاغات عن رائحة غاز في مبنى الكنيسة.

وقالت شرطة ولاية نيويورك إن الأشخاص الثلاثة المتبقين يتلقون العلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد حياتهم.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد مؤشر أولي على وجود نشاط إجرامي يتعلق بالانفجار الذي أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في الهواء وألحق أضراراً جسيمة بالكنيسة.

وأوضحت شرطة الولاية أن الكنيسة كانت تتم تدفئتها بواسطة أسطوانات البروبان.