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أميركا وإيران تستأنفان المحادثات غير المباشرة في فيينا غداً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-14T18:14:59+0000
أميركا وإيران تستأنفان المحادثات غير المباشرة في فيينا غداً

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا يوم غد الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني غداً الخميس في فيينا.

وفي وقت سابق اليوم، وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة إلى المفاوضين الإيرانيين المشاركين في المحادثات الجارية في فيينا بين طهران والقوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال خامنئي، في كلمة متلفزة "يجب أن لا تكون المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب استنزافية، ويستنزفون قدراتكم".

وشدد المرشد الإيراني على أنه على المفاوضين الإيرانيين الانتباه لكي لا تطول المباحثات النووية لأن ذلك يضر بإيران، مشيرا إلى أن واشنطن تريد من خلال المفاوضات أن تطفئ كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل.

وأكد أنه "على الأمريكيين رفع العقوبات أولا ونحن سوف نؤدي واجباتنا في الاتفاق النووي، بعد التأكد من رفع العقوبات"، معتبرا أن "الاقتراحات التي تقدمها واشنطن هي اقتراحات متكبرة ومسيئة وحتى غير قابلة للنظر فيها".

وفي الأسبوع الماضي، أجرت إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي محادثات وصفها المشاركون بأنها بناءة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 قائلة إن بنوده تصب في مصلحة طهران.

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