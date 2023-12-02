أميركا وإسرائيل يحذران من "نشاط سيبراني خبيث" مرتبط بإيران

شفق نيوز/ أصدرت الولايات المتحدة، وإسرائيل، تحذيرا مشتركا لتسليط الضوء على ما وصفته بـ"النشاط السيبراني الخبيث" المرتبط بإيران والذي يمكن أن يؤثر على العديد من القطاعات، بما في ذلك أنظمة المياه في الولايات المتحدة وكذلك الطاقة والغذاء.

واستهدف متسللون تابعون للحرس الثوري الإيراني، وحدات التحكم والبرمجة التي تصنعها شركة "يونيترونيكس" (Unitronics) وفقا لتقارير عدة وكالات استخباراتية، بما في ذلك وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية.

وقالت الوكالات في بيان لها إنه منذ 22 كانون الأول/نوفمبر على الأقل، قامت جهات فاعلة تابعة للحرس الثوري الإيراني تحت اسم "CyberAv3ngers" باختراق أجهزة Unitronics، وتركت رسالة تقول "لقد تم اختراقك، فلتسقط إسرائيل".

ولطالما اتهمت إسرائيل عدوها اللدود إيران بالوقوف خلف عدة محاولات فاشلة لاختراق مواقع إلكترونية لعدد من المؤسسات العامة الإسرائيلية، في حوادث وقعت في السنوات الأخيرة.

ما هي "CyberAv3ngers"؟

يقول البيان إنها مجموعة إلكترونية تابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات ضد مؤسسات البنية التحتية الحيوية.

وادعت المجموعة مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية عديدة في إسرائيل بدءا من عام 2020.

"وادعت أنها أضرت بالعديد من منظمات البنية التحتية الحيوية في إسرائيل" يقول البيان.

وبحسب ذات البيان، فإن لدى CyberAv3ngers أيضا اتصالات بمجموعة أخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تُعرف باسم "جنود سليمان".

في الآونة الأخيرة، بدأت CyberAv3ngers في استهداف منشآت موجودة في الولايات المتحدة تقوم بتشغيل Unitronics .