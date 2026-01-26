أميركا.. وفاة 11 شخصا ومئات الآلاف بلا كهرباء بسبب العاصفة الثلجية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، يوم الاثنين، بمصرع 11 شخصا فيما يزال أكثر من 800 ألف يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب عاصفة ثلجية وانخفاض حاد في درجات الحرارة، في عدد من الولايات.

ونقلت الشبكة، عن مسؤولين أميركيين، قولهم بأن البلاد تشهد تساقطا للثلوج وبردا قارسا، وُصف بأنه "تاريخي"، موضحين أنه تم إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية، وأغلقت المدارس في المدن الكبرى أبوابها أو تحولت إلى التعليم عن بُعد.

وأشاروا إلى مصرع 11 شخصا، وأن أكثر من 800 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب العاصفة الثلجية في البلاد.

وأفادت السلطات الأميركية بأن آثار العاصفة قد تستمر لأيام، بل لأسابيع، وأنه تم تحذير نحو 90 مليون شخص في عموم البلاد من "البرد القارس".

كما أصدرت السلطات تحذيرات من تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 10 سنتيمترات في العاصمة واشنطن، وإلى 30 سنتيمترا في نيويورك ونيوجيرسي.

وحذرت السلطات من أن العاصفة الثلجية ستستمر في معظم أنحاء البلاد لعدة أيام، تليها درجات حرارة منخفضة للغاية، مما سيؤدي إلى تجمد الطرق و"تأثيرات خطيرة على حركة المرور والبنية التحتية".

وأعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، في مؤتمر صحفي الأحد، عن العثور على جثث 5 أشخاص بلا مأوى في العراء، وأن العدد قد يرتفع.