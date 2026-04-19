أميركا.. مقتل 8 أطفال بإطلاق نار في ولاية لويزيانا
شفق نيوز- واشنطن
أفادت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، يوم الأحد، بمقتل ثمانية أطفال جراء إطلاق نار عشوائي بمدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.
وقال المتحدث باسم شرطة شريفبورت، كريستوفر بورديلون، إن أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم في الواقعة تتراوح بين عام و14 عاماً.
وأضاف بورديلون لشبكة "إن.بي.سي"، أن الشخص الذي يُعتقد بأنه مطلق النار خطف سيارة بعد إطلاق النار ولقي حتفه بعد أن أطلقت الشرطة النار على السيارة في أثناء مطاردتها.
ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات بشأن هذا الشخص، لكن بورديلون ذكر أن بعض الأطفال القتلى "من نسله".