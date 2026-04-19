أميركا.. مقتل 8 أطفال بإطلاق نار في ولاية لويزيانا

أفادت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، يوم الأحد، بمقتل ثمانية أطفال جراء إطلاق نار عشوائي بمدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.

وقال ⁠المتحدث باسم شرطة شريفبورت، كريستوفر بورديلون، إن أعمار الأطفال الذين لقوا حتفهم في الواقعة تتراوح بين عام و14 عاماً.

وأضاف بورديلون لشبكة "إن.بي.سي"، أن الشخص الذي يُعتقد بأنه ‌مطلق ⁠النار خطف سيارة بعد إطلاق النار ولقي حتفه بعد أن أطلقت الشرطة النار على ⁠السيارة في أثناء مطاردتها.

ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات بشأن ⁠هذا الشخص، لكن بورديلون ذكر أن بعض ⁠الأطفال القتلى "من نسله".