أميركا.. مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بولاية تكساس

شفق نيوز- واشنطن

أفادت السلطات الأميركية، يوم الجمعة، بمصرع خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة تعرضت لحادث تحطم في ولاية تكساس، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول محلي.

ووقع الحادث مساء الخميس في مدينة ويمبرلي، التي تبعد نحو 40 ميلاً (64 كيلومتراً) جنوب غرب مدينة أوستن، وفقاً لما ذكره قاضي مقاطعة هايز، روبن بيسيرا، في منشور على فيسبوك.

وقال بيسيرا إن الطائرة كانت من طراز "سيسنا 421C"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنها كانت تحلق بسرعة عالية عند تحطمها حوالي الساعة 11 مساءً.

ولم يكشف عن أسماء الضحايا، بانتظار إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف أن طائرة ثانية كانت تحلق في المنطقة نفسها تمكنت من الهبوط بسلام قرب سان أنطونيو.

وأشار بيسيرا، إلى أنه تم إخطار كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل، وهما سيتوليان قيادة التحقيق في الحادث.