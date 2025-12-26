أميركا.. إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران بسبب عاصفة ثلجية

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، يوم الجمعة، إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة وسط تحذيرات من عاصفة عاتية وتساقطات ثلجية كثيفة.

ومن المتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة ليلاً في نيويورك، كبرى المدن الأميركية، مع تدني الحرارة وبرد قارس في نهاية الأسبوع.

وألغيت 1191 رحلة على الأقل، مع تأخير 3974 أخرى، وفق بيانات "فلايت أوير" لغاية الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من مساء الجمعة.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تساقطات ثلجية في منطقة البحيرات الكبرى خلال النهار، مع توجه العاصفة إلى الشمال الشرقي، داعية المسافرين إلى توخي الحذر على الطرقات.

وأعلن رئيس البلدية في نيويورك إريك آدمز عن حالة إنذار بسبب العاصفة الثلجية وإيفاد طواقم لإزالة الثلوج عن الطرقات.

وأُعلن عن إلغاء رحلات كثيرة أو تأخيرها خصوصاً في مطارات نيويورك وشيكاغو، بحسب "فلايت أوير" الذي أفاد عن إلغاء 785 رحلة في نيويورك.