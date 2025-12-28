أميركا.. قتيل ومصاب بتصادم جوي بين مروحيتين (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر وقوع حادث تصادم بين مروحيتين بالقرب من مطار مدينة هامونتون في ولاية نيوجيرسي.

وقالت شرطة هامونتون إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيو جيرسي يوم الأحد".

وأضاف قائد شرطة هامونتون كيفن فريل إن "فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة في حوالي الساعة 11:25 صباحاً يوم الأحد، وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي التهمت المروحية".

وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون، بعد أن وردت أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو.

وتظهر لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.

وأوضح قائد شرطة هامونتون أنه "تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والمجلس الوطني لسلامة النقل وسيقومان بالتحقيق في الحادث".