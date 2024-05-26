أميركا.. عواصف شديدة تودي بحياة 9 أشخاص وتخلف عشرات الجرحى والمفقودين

شفق نيوز/ أودت عواصف شديدة ضربت ثلاث ولايات أميركية بحياة تسعة أشخاص، يوم الأحد، وخلفت عشرات المصابين والمفقودين، وتسببت بأضرار مادية جسيمة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العواصف ضربت ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنسا، وتسببت بمصرع تسعة أشخاص على الأقل، ونقلت عن مسؤولين محليين سقوط خمسة قتلى في تكساس بالقرب من حدود أوكلاهوما، حيث ضرب إعصار ليلة السبت منطقة ريفية.

وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرات من هبوب أعاصير وعواصف رعدية شديدة في مناطق محددة بالولايات الثلاث، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل قياسي خلال النهار في جنوب تكساس، وتلقى السكان تحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتسببت العواصف أيضاً في أضرار في أوكلاهوما حيث أصيب أشخاص كانوا يتواجدون في حفل زفاف بالهواء الطلق. وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في جميع أنحاء المنطقة.

وقال المسؤولون إن العديد من الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف والمروحيات في مقاطعة دينتون بولاية تكساس، لكن لم يعرف على الفور الحجم الكامل للإصابات.

وقال مكتب عمدة مقاطعة كوك، بتكساس في بيان، اليوم الأحد: "تسببت العاصفة في أضرار جسيمة للعديد من المنازل والشركات"، مضيفاً أن "خدمات الطوارئ تبحث بنشاط في الأنقاض عن الأشخاص المفقودين، وتم الإبلاغ عن العديد من الإصابات بدرجات متفاوتة".

وفي بنتونفيل بولاية أركنسا، تعمل الطواقم على الاستجابة لانقطاع التيار الكهربائي والمكالمات الطبية الطارئة، وفقا لرئيسة البلدية ستيفاني أورمان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قائد شرطة مدينة فالي فيو الواقعة شمالي دالاس، جاستن ستامبز، قوله "نحن في المراحل المبكرة جداً من عمليات الإنقاذ. حدثت أضرار جسيمة يمكننا تحديدها"، مضيفاً أنه تم إنشاء مركز قيادة.

وأمس السبت، قال حاكم أوكلاهوما، كيفن ستيت، في منشور على "فيسبوك" إن مسؤولي الولاية فعَلوا مركزا لعمليات الطوارئ لتنسيق الجهود على مستوى الولاية تحسبا للطقس القاسي.

وقالت الشرطة إن مسؤولي الشرطة بمدينة روجرز بولاية أركنسا استجابوا لنداءات أشخاص محاصرين بعد أن تسبب إعصار في تسرب للغاز وسقوط أشجار وخطوط الكهرباء وانقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من المدينة.

ويأتي ذلك بعد أن لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب العشرات بجروح جراء إعصار مماثل ضرب ولاية آيوا في وسط الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت السلطات.

ووفق شبكة "سي أن أن"، فقد تجاوز عدد الأعاصير في الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة، المعدل الطبيعي بكثير وتم تسجيل 800 إعصار منذ بداية العام الحالي.

وستتحرك العواصف الحالية نحو الساحل الشرقي، الاثنين، مما يؤدي إلى رياح عاتية قوية وتساقط حبات برد كبيرة من العاصمة عبر الجنوب الشرقي، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.