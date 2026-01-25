أميركا.. "عاصفة شتوية" تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، عن تسببت عاصفة شتوية قوية ضربت الولايات المتحدة الأميركية بانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص.

ووفقاً لنفس وسائل الإعلام، فإن ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وتكساس تعد من بين الولايات الأكثر تضرراً، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل.

كما يواجه أكثر من نصف عدد سكان الولايات المتحدة انقطاعاً في التيار الكهربائي بسبب هبوب واحدة من أسوأ عواصف فصل الشتاء التي تواجهها البلاد منذ أعوام.

في المقابل، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بأنه من المتوقع أن تمتد العاصفة لمسافة تقرب من 3000 كيلومتر، من نيو مكسيكو في جنوب غرب البلاد وحتى مين في شمال شرق البلاد، خلال مطلع الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة نيويورك مساء اليوم الأحد، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الولايات حالة الطوارئ، كما أدت ظروف الطقس السيئ إلى إلغاء آلاف رحلات الطيران خلال مطلع الأسبوع، ما تسبب في حالة من الفوضى بالنسبة للمسافرين.

هذا ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم أمس السبت، على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات في جنوبي شرق الولايات المتحدة، مع تقدّم العاصفة الشتوية، التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة.