أميركا.. "عاصفة ثلجية" تتسبب بانقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل

شفق نيوز- واشنطن

تسببت عاصفة ثلجية، يوم الاثنين، بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية.

ووفقاً لبيانات متتبع انقطاعات الكهرباء، فقد بلغ إجمالي عدد حالات انقطاع الكهرباء 101,893 حالة على الأقل، بما في ذلك ولايات ديلاوير (29,162)، ونيوجيرسي (28,574)، وفرجينيا (24,783)، وماريلاند (19,374).

بدوره، أفاد موقع فلايت أوير بإلغاء أو تأجيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم أمس الأحد وسط عاصفة ثلجية.

وبحسب الموقع، فقد أُلغيت أكثر من 3400 رحلة جوية من وإلى وداخل الولايات المتحدة، وتأخرت أكثر من 7000 رحلة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا هيل"، بأن أكثر من 60 مليون أميركي تأثروا بحالة الطوارئ بسبب تساقط الثلوج الكثيف، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات المتضررة تساقطاً للثلوج يتراوح بين 30 و60 سنتيمتراً.