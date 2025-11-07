أميركا.. طرد مشبوه ينشر أعراضاً مرضية داخل قاعدة عسكرية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بإصابة عدة جنود في قاعدة أندروز العسكرية الواقعة في ولاية ماريلاند بأعراض مرضية، بعد فتحهم طرداً مشبوهاً، فيما تم إخلاء المبنى وملحقاته من باب الاحتراز.

وأوضحت القاعدة التي تُستخدم للرحلات الرئاسية، في بيان أنه "تم إرسال عناصر الاستجابة الأولية التابعين لقاعدة أندروز إلى الموقع وتثبتوا من عدم وجود تهديدات آنية، ثم سلموا الموقع إلى مكتب التحقيقات الخاصة"، حسب ما أفادت شبكة "سي أن أن".

فيما أكد متحدث عسكري أن "عدة أشخاص أصيبوا بأعراض مرضية" بعد فتح الطرد وتلقوا عناية طبية" من دون نقلهم إلى المستشفى.

في حين كشف مصدران لم تحدد هويتيهما أن الطرد كان يحتوي على مسحوق أبيض "لا تعرف طبيعته" و"مواد دعاية سياسية".

يذكر أن هذه القاعدة قريبة من العاصمة الفيدرالية الأميركية، وغالباً ما تستخدم لرحلات كبار المسؤولين في الإدارة.

وهبطت طائرة الرئيس دونالد ترمب في القاعدة، الأربعاء الماضي، لدى عودته من فلوريدا حيث شارك في منتدى للأعمال.