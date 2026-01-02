أميركا.. إحباط هجوم مستوحى من "داعش" ليلة رأس السنة

عناصر من الـ"إف بي آي" - رويترز

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الاميركي (إف.بي.آي)، يوم الجمعة، إحباط هجوم محتمل مستوحى من تنظيم "داعش" في ولاية نورث كارولاينا عشية العام الجديد، بحسب "رويترز".

وذكر مدير المكتب كاش باتيل، في منشور على منصة "إكس"، أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مقرر عقده الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:30 بتوقيت جرينتش).

من جهتها أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنها أحبطت خطة مزعومة لرجل من نورث كارولينا لتنفيذ هجوم مستوحى من تنظيم "داعش" باستخدام سكاكين ومطارق في ليلة رأس السنة.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أن كريستيان ستورديفانت (18 عاماً)، من مينت هيل بولاية نورث كارولينا اتُّهم بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

ولم يقدم ستورديفانت أي إقرارات أو دفوع بشان التهم الموجهة إليه.

وأشار البيان إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عثروا أثناء تفتيش منزل ستورديفانت على وثيقة مكتوبة بخط اليد بعنوان "هجوم العام الجديد 2026"، والتي يُزعم أنها تناقش خططاً لطعن ما يصل إلى 20 ضحية ومهاجمة ضباط الشرطة الذين يستجيبون للبلاغ.

وكان العام السابق 2025 بدأ بهجوم دهس مميت بسيارة في "نيو أورليانز" يوم رأس السنة الجديدة، وانتهى بسلسلة من عمليات إطلاق النار المروعة، بما في ذلك إطلاق نار جماعي في جامعة "براون".